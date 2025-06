Reunião com MTPAR discute moradias populares e capacitação para servidores O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis participou de uma importante reunião com representantes da MT Parcerias S.A. (MT Par),... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis participou de uma importante reunião com representantes da MT Parcerias S.A. (MT Par), Durante o encontro, foram apresentadas informações técnicas e orientações sobre os programas habitacionais em andamento e as próximas etapas para viabilizar o acesso da população à casa própria. A reunião também teve como objetivo capacitar os servidores municipais envolvidos no atendimento ao público, garantindo maior clareza e preparo na hora de repassar as informações à comunidade. Saiba mais sobre como Campo Novo do Parecis está avançando na busca por moradia digna para todos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende médico suspeito de produzir e armazenar material de pornografia infantil em Canarana

Feira do MEI encerra Semana do Empreendedor em Sorriso

Parte dos brinquedos do Parque Ecológico será substituída