Reunião debate segurança da Exporriso Forças de Segurança e Salvamento, Comissão Organizadora, Executivo debateram nesta manhã, 24 de abril, as ações que serão implementadas... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h06 )

Forças de Segurança e Salvamento, Comissão Organizadora, Executivo debateram nesta manhã, 24 de abril, as ações que serão implementadas para garantir a segurança do evento em 2025. Basicamente, a ideia, assim como em 2023 e 2024 quando a festa já foi com portões abertos, é já atuar de maneira a mitigar qualquer tipo de problema, tanto com o trânsito, como com a segurança na festa, que vai ser realizada de 09 a 12 de maio, no CTG Recordando os Pagos. Nos quatro dias de feira a entrada para o público será liberada às 19 horas somente pelo portão principal, uma das medidas que visa garantir a segurança do evento. Para mais detalhes sobre as medidas de segurança e a programação da Exporriso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Demilson homenageia 20 anos da Fato Educacional em Sessão Solene

