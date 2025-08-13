Reunião discute isenção de pedágio para assentados do Jonas Pinheiro Na manhã desta terça-feira (12), representantes da Prefeitura de Sorriso participaram de uma reunião na sede da concessionária Nova...

Na manhã desta terça-feira (12), representantes da Prefeitura de Sorriso participaram de uma reunião na sede da concessionária Nova Rota do Oeste, em Cuiabá, para tratar da isenção de pedágio aos moradores do Assentamento Jonas Pinheiro, localizado em Sorriso, e do cadastramento dos veículos das famílias beneficiadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: