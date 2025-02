Reunião discute regularização de repasses para a Saúde em Cuiabá

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Barboza Sampaio, se reuniu com conselheiros Guilherme Maluf, Sérgio Ricardo e Waldir Teis, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), para discutir alternativas de como enfrentar as dificuldades orçamentárias encontradas pela Saúde no município e aprimorar a proposta de parceria com o Tribunal, visando à regularização das contas e o equilíbrio financeiro da área.

Saiba mais sobre as medidas discutidas e como elas podem impactar a saúde pública em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: