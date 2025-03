Reunião do Comitê Executivo de Transparência Pública debate otimização A Controladoria Geral do Munícipio (CGM) realizou a primeira reunião do Comitê Executivo de Transparência Pública com representantes...

A Controladoria Geral do Munícipio (CGM) realizou a primeira reunião do Comitê Executivo de Transparência Pública com representantes de todas as secretarias municipais visando ações alinhadas. O controlador geral, Weslley Bucco, pontuou que o desafio enquanto agente público é aproximar o cidadão da informação. O prefeito Abilio Brunini é defensor de uma administração transparente e que ouve a população. A iniciativa no início da semana, no auditório da CGM, “Não basta apenas disponibilizar a informação, mas torná-la útil. Ela tem que ser acessível, porque se eu ponho uma informação que o cidadão não entende ou tem dificuldade em acessá-la, eu não consigo o objetivo. Nós estamos aqui para promover o controle social. Então, o cidadão precisa ser numa linguagem simples, que ao acessá-la, entenda e possa fazer o uso dela.”, destacou Weslley.

