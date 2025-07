Reunião do GGI debate segurança e reitera plano de ação para coibir situações de perturbação do sossego alheio Redução no número de homicídios, roubos e furtos; ações que intensifiquem a fiscalização da perturbação do sossego alheio e a implantação...

Redução no número de homicídios, roubos e furtos; ações que intensifiquem a fiscalização da perturbação do sossego alheio e a implantação dos binários nas principais vias de Sorriso, um dos pilares do Plano de Ação Imediata para o Trânsito (PAIT), nortearam a reunião mensal do Grupo de Gestão Integrada (GGI) de Sorriso, realizada na manhã desta quarta-feira (2 de julho), sob a liderança do prefeito Alei Fernandes.

