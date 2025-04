Reunião entre PGM e MP pauta transparência e legalidade em Cuiabá O procurador-geral do Município, Luiz Antônio Araújo Júnior, liderou uma visita institucional ao chefe do Ministério Público do Estado... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 18h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h27 ) twitter

O procurador-geral do Município, Luiz Antônio Araújo Júnior, liderou uma visita institucional ao chefe do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca. A ideia é fortalecer a boa relação institucional pautada na troca de experiências e discussão de assuntos estratégicos. Também compareceram o procurador-geral adjunto, Rober Caio Martins Ribeiro, o procurador-chefe de licitações e contratos, Daniel Barion, a procuradora-chefe Bianca Zanardi, o procurador-chefe de assuntos administrativos e legislativos, Hermano Leite, e o procurador Carlos Eduardo Lopes, que atua como corregedor-geral, e a procuradora especializada em assuntos fundiários, Patricia Albuquerque. “Estamos buscando uma parceria institucional com os órgãos de controle externo para fornecer as informações necessárias e construir boas pautas para o pleno desenvolvimento das ações do Executivo. A gestão do prefeito Abilio Brunini está disposta a colaborar, sempre se orientando pela transparência e legalidade dos seus atos”, destaca o procurador-geral Luiz Antônio Araújo Júnior. No dia 12 de março, com a proposta de fortalecer laços institucionais, os procuradores municipais se reuniram, naquela ocasião, com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Zuquim. Para mais detalhes sobre essa importante reunião, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Corregedor Nacional sensibiliza prefeitos de MT sobre educação infantil

