Reunião entre prefeito, Estado e MS debate ações para conter dengue O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, voltou a solicitar apoio do Governo do Estado e do Ministério da Saúde para o enfrentamento ao... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, voltou a solicitar apoio do Governo do Estado e do Ministério da Saúde para o enfrentamento ao surto de dengue e chikungunya na capital mato-grossense. Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (13), no Palácio Paiaguás, ele anunciou uma grande força-tarefa para combater o avanço das arboviroses e pediu a colaboração dos entes públicos para ampliar as ações de atendimento e prevenção. A secretária municipal de saúde de Cuiabá, Lúcia Helena, e o vice-governador Otaviano Pivetta participaram da reunião. Para mais detalhes sobre as ações e a força-tarefa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretárias recebem homenagem das Vereadoras da Câmara de Cuiabá

Deputado Moretto defende moradia popular

Líderes pedem volta das comissões de MP