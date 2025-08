Reunião marca início da transição na Secretaria de Saúde Cuiabá O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, liderou uma reunião entre a Dra. Lúcia Helena, que deixa o cargo de secretária municipal de Saúde... Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 02/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, liderou uma reunião entre a Dra. Lúcia Helena, que deixa o cargo de secretária municipal de Saúde, e Danielle Carmona, que assume o posto. A reunião, realizada na manhã deste sábado (2), também contou com a presença de secretários-adjuntos da saúde municipal, além da diretoria da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP). O encontro serviu para debater o atual cenário da saúde na capital e definir estratégias a curto e longo prazo. “A Danielle chega para somar. Nesse período inicial é importante ela tomar conhecimento dos processos que estão em andamento na Secretaria de Saúde, identificar pontos positivos para dar continuidade e adotar medidas para melhorar a saúde pública”, afirma o prefeito. A nomeação de Carmona será oficializada na próxima segunda-feira (4) na Gazeta Municipal. Ainda na segunda-feira, na sede da Secretaria de Saúde, a secretária Lúcia Helena fará, oficialmente, a transição do cargo e Carmona tomará posse. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: Thaila Ayala curte dias em Nova York com Julia Faria e relembra início da amizade

Polícia Civil prende integrantes de grupo criminoso envolvido em roubo a banco em Brasnorte

Tatiele Polyana celebra chegada do primeiro filho com Fernando Urbano: ‘Ele chegou’