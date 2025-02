Réus são condenados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Momento MT |Do R7

O Tribunal do Júri da Comarca de Juara (a 709km de Cuiabá) condenou, na terça-feira (04), João Pedro Ribeiro Nunes e Wesley Marques da Cruz Nascimento pelo homicídio triplamente qualificado e pelo crime de ocultação de cadáver de Guilherme Ferreira do Nascimento. As penas foram fixadas em 17 anos de reclusão para João Pedro e 19 anos e 2 meses para Wesley, em regime inicial fechado.

