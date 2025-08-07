Revista digital traz destaques da 1ª temporada do projeto em 2025 O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) lançou, nesta quinta-feira (7), a revista da primeira temporada de 2025 do projeto “Diálogos... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h58 ) twitter

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) lançou, nesta quinta-feira (7), a revista da primeira temporada de 2025 do projeto “Diálogos com a Sociedade”. A publicação reúne os principais dados, temas debatidos e impactos gerados pela iniciativa, realizada em Cuiabá entre os dias 10 de março e 11 de abril. Ao todo, 67 especialistas convidados participaram dos encontros promovidos no Estúdio de Vidro, instalado no Pantanal Shopping. A revista também será impressa e distribuída aos parceiros do projeto.“A revista celebra um projeto que revela o verdadeiro DNA do Ministério Público: servir à sociedade. Para cumprir nossa missão constitucional, precisamos estar cada vez mais próximos de você, cidadão mato grossense, para ouvir suas demandas. Por isso, levamos este projeto para centros comerciais, com grande circulação de pessoas”, consta na carta ao leitor assinada pelo procurador-geral de Justiça Rodrigo Fonseca Costa. Saiba mais sobre os impactos e detalhes dessa iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Coordenadores debatem políticas de aprendizagem da educação infantil em Cuiabá

