Revolução no Agro: Autoridades e Gigantes do Setor Transformam o Show Safra 2025 em um Evento Inesquecível O Show Safra Mato Grosso 2025, realizado de 24 a 28 de março em Lucas do Rio Verde, está marcando uma nova era no agronegócio brasileiro... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h47 )

O Show Safra Mato Grosso 2025, realizado de 24 a 28 de março em Lucas do Rio Verde, está marcando uma nova era no agronegócio brasileiro. Com a participação de mais de 525 expositores, o evento, que tem previsão de atrair mais de 150 mil visitantes, apresenta inovações tecnológicas e soluções de ponta que prometem revolucionar o setor. Este ano, o encontro se destaca não apenas pela infraestrutura moderna e pelos números recordes da edição anterior – com 127 mil espectadores, R$10 bilhões em negócios e 475 expositores –, mas também pela presença de autoridades nacionais e internacionais, além de empresas líderes do mercado.

