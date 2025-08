RGA de 5,12% favorece 10 mil profissionais da educação em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Em um intervalo de cinco dias, a Prefeitura de Cuiabá, em cumprimento ao compromisso de pagar o salário dos servidores públicos, com acréscimo de 5,12% referente à RGA (Revisão Geral Anual) para os professores efetivos, contratados e técnicos, juntamente com a totalidade do funcionalismo público, incluindo aposentados e pensionistas, promoveu uma movimentação de R$ 108 milhões na economia. Os pagamentos foram efetuados nos dias 25 e 31 de julho.

