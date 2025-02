Rio Grande do Sul: lei estende crédito de R$ 1,6 bilhão para 2025

Momento MT |Do R7

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, promulgou na quinta-feira (20) a Lei 15.105, que mantém disponível para todo o ano de 2025 o crédito extraordinário de R$ 1,6 bilhão liberado pela Medida Provisória (MP) 1.260/2024 para socorrer o Rio Grande do Sul em razão das enchentes de 2024. O maior beneficiário é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, principalmente na formação de estoques públicos de arroz.

Saiba mais sobre como essa lei impactará o estado e quais órgãos serão beneficiados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

