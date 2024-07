Rishi Sunak anuncia sua saída do governo britânico e da liderança do partido Confirmada a derrota do Partido Conservador nas eleições dessa quinta-feira no Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou...

Momento MT|Do R7 05/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 05/07/2024 - 10h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share