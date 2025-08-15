Roda de Conversa sobre Lei Maria da Penha atrai grande público à Câmara de Rondonópolis Roda de Conversa sobre Lei Maria da Penha atrai grande público à Câmara de Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou...

Roda de Conversa sobre Lei Maria da Penha atrai grande público à Câmara de Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou na noite da última terça-feira (12), a Roda de Conversa “Mulheres Inspiradoras”, em homenagem aos 19 anos da Lei Maria da Penha. O evento, promovido pela Procuradoria da Mulher e da Família, chamou atenção pela participação expressiva da população, com a presença de mulheres e homens interessados em debater direitos e proteção às mulheres.



