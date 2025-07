Rodrigo Benassi anuncia maior investimento da história na educação de Colíder com cinco obras escolares O prefeito de Colíder, Rodrigo Benassi, anunciou nesta semana aquele que está sendo considerado o maior investimento da história do... Momento MT|Do R7 18/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 22h57 ) twitter

O prefeito de Colíder, Rodrigo Benassi, anunciou nesta semana aquele que está sendo considerado o maior investimento da história do município na infraestrutura das escolas da rede pública. Em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, a Prefeitura vai executar cinco grandes obras que prometem transformar o cenário educacional local. Estão previstas a reforma e ampliação das escolas José de Freitas, Santa Paulina e Palmital, além da demolição e construção de um novo prédio para a Escola Alzira Maria e a retomada da obra da Escola Paes de Barros, que estava paralisada há anos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Colíder! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura faz plantão de atendimentos para o programa Casa Cuiabana

