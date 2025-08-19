Logo R7.com
Rodrigo Benassi e prefeitos discutem com Eletrobras medidas de segurança na barragem da Usina Hidrelétrica de Colíder

Momento MT

Momento MT|Do R7

Nível de água do reservatório será rebaixado em 17 metros; Eletrobras descarta rompimento da estrutura e anuncia estudos.

