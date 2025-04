Momento MT |Do R7

Rodrigo da Zaeli destaca liderança de Miguel Vaz e avanços em saneamento em Lucas do Rio Verde O deputado federal Rodrigo da Zaeli visitou nesta terça-feira (15) o município de Lucas do Rio Verde e elogiou os investimentos previstos...

O deputado federal Rodrigo da Zaeli visitou nesta terça-feira (15) o município de Lucas do Rio Verde e elogiou os investimentos previstos pela gestão do prefeito Miguel Vaz na ampliação da rede de esgoto. O parlamentar destacou a importância da obra para o desenvolvimento da cidade e a coragem do gestor em priorizar um investimento de alto custo, mas de grande impacto na saúde e qualidade de vida da população.

