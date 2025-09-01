Romaria Fluvial supera expectativas e atrai milhares de pessoas para missa às margens do Rio Teles Pires Em um momento de muita fé e devoção, a Romaria Fluvial e Santa Missa Campal, às margens do Rio Teles Pires, reuniu mais de 1.500 pessoas...

Em um momento de muita fé e devoção, a Romaria Fluvial e Santa Missa Campal, às margens do Rio Teles Pires, reuniu mais de 1.500 pessoas em um só sentimento de gratidão à Deus e à Nossa Senhora Aparecida, pelo aniversário de 51 anos de Sinop. Cerca de 130 embarcações seguiram o curso do Rio Teles Pires em um percurso realizado pelas águas do Rio Teles Pires, compreendido entre a ponte da MT-220 e a Praia do Cortado.

