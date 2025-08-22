Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rompimento na adutora São Simão

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) informa que houve um rompimento na adutora São Simão na noite de ontem, o...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) informa que houve um rompimento na adutora São Simão na noite de ontem, o que comprometeu o abastecimento em alguns bairros da região.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.