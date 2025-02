Rondonópolis amplia segurança com monitoramento 24h e novas viaturas A Prefeitura de Rondonópolis está ampliando suas estratégias de segurança com a implantação do monitoramento 24 horas pelo Gabinete...

A Prefeitura de Rondonópolis está ampliando suas estratégias de segurança com a implantação do monitoramento 24 horas pelo Gabinete de Segurança Pública (GASP) e a criação do Tático Ostensivo de Rondonópolis (TOR). O serviço, que estará 100% ativo antes do Carnaval, tem como objetivo garantir a proteção dos bens e serviços municipais, além de atuar em conjunto com diversas forças de segurança, como as polícias Militar, Civil e Penal.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impactará a segurança da cidade no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: