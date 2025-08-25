Rondonópolis bate record na campanha Mc Dia Feliz No último sábado (23), Rondonópolis recebeu um caminhão cheio de uma carga especial, 10 mil Big Macs que foram entregues para as pessoas... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último sábado (23), Rondonópolis recebeu um caminhão cheio de uma carga especial, 10 mil Big Macs que foram entregues para as pessoas que compraram os tikets e participaram da campanha Mc Dia Feliz. O sucesso da campanha rendeu a Rondonópolis o título de recordista, como a cidade do interior do Estado que mais colaborou com o trabalho contra o câncer em crianças de Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante campanha!

Leia Mais em Momento MT:

Oficinas da PNCE serão realizadas em Vitória

Pé-de-Meia: pagamento da 6ª parcela começa nesta segunda (25)

Ciosp registra mais de 16 mil trotes em sete meses e alerta para riscos à população