Rondonópolis bate record na campanha Mc Dia Feliz
No último sábado (23), Rondonópolis recebeu um caminhão cheio de uma carga especial, 10 mil Big Macs que foram entregues para as pessoas que compraram os tikets e participaram da campanha Mc Dia Feliz. O sucesso da campanha rendeu a Rondonópolis o título de recordista, como a cidade do interior do Estado que mais colaborou com o trabalho contra o câncer em crianças de Mato Grosso.
