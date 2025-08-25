Logo R7.com
Rondonópolis bate record na campanha Mc Dia Feliz

Momento MT

Momento MT|Do R7

No último sábado (23), Rondonópolis recebeu um caminhão cheio de uma carga especial, 10 mil Big Macs que foram entregues para as pessoas que compraram os tikets e participaram da campanha Mc Dia Feliz. O sucesso da campanha rendeu a Rondonópolis o título de recordista, como a cidade do interior do Estado que mais colaborou com o trabalho contra o câncer em crianças de Mato Grosso.

