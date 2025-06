Rondonópolis conquista 16 medalhas nos Jogos Estudantis de Seleções

Momento MT |Do R7

Rondonópolis comemora os bons resultados alcançados na etapa regional dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, realizada essa semana, em Jaciara. As equipes do município voltaram para casa com 11 medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze, que foram conquistadas nas modalidades de voleibol, handebol, futsal e basquetebol, nas categorias masculino e feminino.

Para mais detalhes sobre essa conquista incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: