Rondonópolis deve ganhar Departamento da Mulher para ampliar políticas públicas e captar recursos federais

A criação de um Departamento da Mulher vinculado ao Executivo Municipal de Rondonópolis está em fase de estruturação, por iniciativa da bancada feminina da Câmara Municipal, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres e garantir o acesso a recursos federais vinculados a essa área. A proposta surgiu a partir de uma articulação liderada pela vereadora Kalynka Meirelles (MDB), que participou recentemente do 5º Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher em Brasília.

