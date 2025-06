Rondonópolis embarca delegação para fase regional dos Jogos Escolares Mato-Grossenses As equipes campeãs da etapa municipal dos Jogos Escolares Mato-Grossenses já estão prontas para o próximo desafio. Os atletas embarcaram... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h36 ) twitter

As equipes campeãs da etapa municipal dos Jogos Escolares Mato-Grossenses já estão prontas para o próximo desafio. Os atletas embarcaram na manhã desta sexta-feira (06) rumo ao município de Jaciara (MT), onde disputarão a fase regional da competição, que acontece até a próxima quarta-feira (11). Neste ano, Rondonópolis está representada por uma delegação composta por 15 equipes, reunindo ao todo 152 atletas. Destas, oito são da categoria “A”, que abrange estudantes de 15 a 17 anos. Os atletas estão acompanhados pelos técnicos das seleções municipais que compõem a Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa competição! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil desarticula esquema de distribuição de drogas em Campos de Júlio

