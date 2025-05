Rondonópolis fecha trimestre com saldo positivo de empregos Desde o início do ano Rondonópolis vem mantendo o saldo positivo no número de novos postos de trabalho. É o que aponta a última pesquisa...

Desde o início do ano Rondonópolis vem mantendo o saldo positivo no número de novos postos de trabalho. É o que aponta a última pesquisa divulgada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), cujo saldo no primeiro trimestre ficou positivo com 2.113 empregos no município, resultado da diferença entre o número de admissões pelo número de demissões no período.

