Rondonópolis fica entre as cidades com maior geração de empregos A cidade de Rondonópolis ficou em terceiro lugar na geração de novos postos de trabalho no ano de 2024, no ranking estadual, com 2....

A cidade de Rondonópolis ficou em terceiro lugar na geração de novos postos de trabalho no ano de 2024, no ranking estadual, com 2.235 novas vagas de emprego. Disparada no primeiro lugar, está Cuiabá, que gerou um montante de 6.793 novos empregos, seguida de Várzea Grande, com 3.293. Estas foram as cidades que mais registraram expansão nas contratações do mercado no estado. O que essas cidades possuem em comum foi o crescimento na mão de obra no setor de serviços.

Para mais detalhes sobre a geração de empregos em Rondonópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: