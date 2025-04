Rondonópolis lidera exportações em MT neste 1º trimestre Rondonópolis lidera as exportações de Mato Grosso neste primeiro trimestre do ano. A cidade também é a segunda que mais importou no...

Rondonópolis lidera as exportações de Mato Grosso neste primeiro trimestre do ano. A cidade também é a segunda que mais importou no Estado. Os dados são do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e apontam que em três meses Rondonópolis exportou U$ 551,98 milhões e importou U$ 73,81 milhões, fechando o período com superávit de U$ 478,07 milhões.

