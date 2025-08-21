Rondonópolis participa de evento voltado para mulheres na gestão pública em Campo Grande
Uma equipe da Secretaria Municipal de Fazenda de Rondonópolis participa nesta quarta-feira (20) do evento "Elas Governam – Lideranças Femininas na Gestão do Orçamento e das Finanças Públicas", realizado em Campo Grande (MS). A iniciativa discute estratégias e técnicas de gestão pública para maximização das entregas públicas com foco no orçamento e finanças.
