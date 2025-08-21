Logo R7.com
Rondonópolis participa de evento voltado para mulheres na gestão pública em Campo Grande

Momento MT

Momento MT

Uma equipe da Secretaria Municipal de Fazenda de Rondonópolis participa nesta quarta-feira (20) do evento “Elas Governam – Lideranças Femininas na Gestão do Orçamento e das Finanças Públicas”, realizado em Campo Grande (MS). A iniciativa discute estratégias e técnicas de gestão pública para maximização das entregas públicas com foco no orçamento e finanças.

