Rondonópolis participa de evento voltado para mulheres na gestão pública em Campo Grande

Uma equipe da Secretaria Municipal de Fazenda de Rondonópolis participa nesta quarta-feira (20) do evento “Elas Governam – Lideranças Femininas na Gestão do Orçamento e das Finanças Públicas”, realizado em Campo Grande (MS). A iniciativa discute estratégias e técnicas de gestão pública para maximização das entregas públicas com foco no orçamento e finanças.

