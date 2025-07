Rondonópolis realiza Conferência de Assistência Social com foco no fortalecimento do Suas Rondonópolis deu início, na manhã desta quarta-feira (10), à 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, promovida pelo Conselho... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h38 ) twitter

Rondonópolis deu início, na manhã desta quarta-feira (10), à 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social. A conferência deste ano, que acontece no Colégio CIE, segue até esta quinta-feira (11), tem como tema ‘20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS): construção, proteção social e resistência’. O evento reúne usuários dos serviços, trabalhadores da assistência social, entidades da sociedade civil, gestores e representantes do poder público. Juntos, eles participam de debates, escutas e propostas de políticas públicas que visam aprimorar a execução da assistência social em Rondonópolis.

