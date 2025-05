Rondonópolis recebe a 1ª Copa de Futsal de Projetos Sociais A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, por meio das secretarias de Promoção e Assistência Social e Adjunta de Esportes, realiza a... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 20h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h28 ) twitter

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, por meio das secretarias de Promoção e Assistência Social e Adjunta de Esportes, realiza a 1ª Copa Rondonópolis de Futsal de Projetos Sociais e Convidados. A abertura oficial será nesta sexta-feira (09), a partir das 19 horas, no Ginásio Municipal Marechal Rondon. A cerimônia contará com dois jogos inaugurais e sorteio de mais de 25 brindes ao público presente. A competição promete movimentar o cenário esportivo e social da cidade, reunindo 21 projetos sociais e convidados, totalizando 82 equipes e mais de 500 atletas nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11 e Sub-13. O evento também abre espaço para a inclusão, com participação de atletas femininas e atípicas. A partir de segunda-feira (12) as rodadas seguirão no Ginásio da Escola Municipal Professora Evânia R. da Silva – CAIC. Além da disputa pelas medalhas e troféus destinados aos primeiros, segundos e terceiros colocados de cada categoria, haverá premiação especial para a melhor torcida, tornando a competição ainda mais animada. A iniciativa conta com apoio do Grupo Roberto Dorner de Comunicação (SBT) e o patrocínio da Marcinho Esportes. Saiba mais sobre este evento emocionante e sua importância para a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CPI das Bets ouve a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca na terça

