Rondonópolis se consolida como potência exportadora em Mato Grosso Rondonópolis desponta no cenário internacional ao registrar US$ 342,06 milhões em exportações no primeiro bimestre de 2025, segundo...

Rondonópolis desponta no cenário internacional ao registrar US$ 342,06 milhões em exportações no primeiro bimestre de 2025, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Esse resultado posiciona o município não só como o maior exportador do estado, mas também como o 23º do país no período.

