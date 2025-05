Rondonópolis se mantém entre as cidades que mais geram empregos em MT

O município de Rondonópolis segue em ritmo positivo na geração de empregos formais. De acordo com dados divulgados na quarta-feira (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade criou 297 novas vagas com carteira assinada no mês de abril. No período, foram registradas 4.457 admissões e 4.160 desligamentos, resultando no saldo positivo. O destaque ficou por conta do setor do comércio, que respondeu pela maior parte das vagas abertas, com a criação de 210 novos postos de trabalho. A construção civil aparece em seguida, com 118 vagas, enquanto o setor de serviços gerou 84 oportunidades no mês.

