Rondonópolis sedia maior competição de airsoft do Centro-Oeste A cidade de Rondonópolis vai sediar neste fim de semana, nos dias 3 e 4 de maio, o maior evento de airsoft do Centro-Oeste: a “Operação... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Rondonópolis vai sediar neste fim de semana, nos dias 3 e 4 de maio, o maior evento de airsoft do Centro-Oeste: a “Operação Rangers do Cerrado – A Última Batalha Pela República”, que será realizada no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias. Para isso, está recebendo mais de 300 jogadores oriundos de várias cidades de Mato Grosso e até de fora do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

Leia Mais em Momento MT:

Mais e 27 mil passageiros utilizaram o transporte coletivo grátis no feriado

Prefeitura prorroga prazo de pagamento do IPTU 2025

Diamantino integra política estadual de expansão do modelo cívico-militar na educação