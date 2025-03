Rondonópolis será palco do Festival Paralímpico 2025 Rondonópolis foi uma das 120 cidades do Brasil selecionadas para sediar o Festival Paralímpico, um evento que proporciona a crianças...

Rondonópolis foi uma das 120 cidades do Brasil selecionadas para sediar o Festival Paralímpico, um evento que proporciona a crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar, de forma lúdica, diferentes modalidades esportivas. A iniciativa acontecerá através da parceria entre Prefeitura de Rondonópolis e Governo do Estado, em duas etapas: a primeira no dia 14 de junho e a segunda no dia 20 de setembro, reunindo cerca de 200 participantes, sendo 180 pessoas atípicas e 20 típicas, com idades entre 17 e 23 anos.

