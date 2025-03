Rondonópolis tem 2ª maior geração de empregos entre municípios de MT A cidade de Rondonópolis fechou o mês de fevereiro de 2025 com um saldo de 835 novos postos de trabalho com carteira assinada, resultado...

A cidade de Rondonópolis fechou o mês de fevereiro de 2025 com um saldo de 835 novos postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 5.517 admissões e 4.682 desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) e foram divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

