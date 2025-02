Rotam apreende mais de 100 porções de drogas e prende traficante em flagrante em Lucas do Rio Verde Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (21.2),...

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (21.2), um homem de 28 anos, por tráfico ilícito de drogas, em Lucas do Rio Verde (333 km de Cuiabá). Com ele foram apreendidas 78 porções de pasta base e 33 de cocaína, além de R$ 2.130 mil em espécie. Em decorrência da Operação Tolerância Zero, os policiais militares realizavam o patrulhamento tático na Avenida Luiz Carlos, no bairro Tessele Júnior, local onde há diversas denúncias de populares de possíveis pontos de comercialização de drogas por parte de integrantes de facção criminosa.

