Rotam completa 24 anos de criação e entrega de 78 medalhas Mérito Tático Policial em homenagem à data

Momento MT |Do R7

O Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam), da Polícia Militar de Mato Grosso, completou 24 anos de criação e homenageou a data com a entrega de 78 medalhas Mérito Tático Policial para civis e militares, na noite desta segunda-feira (30.6), no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). A honraria é uma forma de agraciar aos importantes serviços prestados à unidade e à Segurança Pública no Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante celebração!

Leia Mais em Momento MT: