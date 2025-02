Rotam localiza faccionado com 12 passagens criminais e apreende arma e drogas em Chapada dos Guimarães Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreenderam uma arma de fogo, munições e dois tabletes de...

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreenderam uma arma de fogo, munições e dois tabletes de maconha, na noite desta quarta-feira (12.2), em Chapada dos Guimarães. Na ocorrência, Marcos Paulo Pena da Silva, de 38 anos, morreu após entrar em confronto com as forças policiais. O homem foi identificado como membro de uma facção criminosa, com 12 passagens policiais por crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, ameaça, entre outros.

