Rotam prende casal de faccionados e fecha ponto de venda de drogas em Lucas do Rio Verde

Equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem e uma mulher, de 23 e 22 anos, por tráfico ilícito de drogas, no final da noite desta quarta-feira (21.5), em Lucas do Rio Verde. Na ação, a PM fechou um ponto de venda de drogas de uma facção, além de apreender tabletes e porções de maconha.

