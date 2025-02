Momento MT |Do R7

Rotam prende dupla com extensa ficha criminal por tráfico em Rondonópolis Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) prendeu, na noite desta quinta-feira (20.2), dois homens,...

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) prendeu, na noite desta quinta-feira (20.2), dois homens, de 32 e 33 anos, suspeitos por tráfico ilícito de drogas, no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). A dupla possui extensa ficha criminal, como tentativa de homicídio, roubo, lesão corporal, tráfico e ameaça. Os militares realizavam patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, quando flagraram os homens dentro de uma conveniência de um posto de combustível em atitude suspeita.

Saiba mais sobre essa ocorrência e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: