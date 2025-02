Rotam prende homem por tráfico de drogas e apreende 70 entorpecentes

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 29 anos, por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (25.2), em Cuiabá. Com o suspeito, foram localizadas uma porção grande e 49 porções menores de cocaína, três pedras médias de pasta base, 17 porções de maconha e uma quantia de R$ 72,00 em dinheiro. Durante o patrulhamento tático, a equipe recebeu informações sobre tráfico de drogas no bairro Canjica. Os policiais se deslocaram até o endereço, onde um popular descreveu as características do suspeito.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: