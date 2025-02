Momento MT |Do R7

Rotam prende homem por tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas por uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), na noite desta...

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas por uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), na noite desta quinta-feira (23.1), em Lucas do Rio Verde. Com o suspeito, de 26 anos, os policiais apreenderam porções de maconha e pedras de pasta base de cocaína.

Saiba mais sobre essa ocorrência e as ações da polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: