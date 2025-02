Rotam prende homem que efetuou disparos com arma dentro de condomínio

Momento MT |Do R7

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 27 anos, por posse ilegal e disparo de arma de fogo, nesta quinta-feira (30.1), em Cuiabá. Com o suspeito, a Rotam apreendeu uma pistola carregada com 19 munições. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Imperial e foram abordados por populares, que denunciaram que um morador de um condomínio estaria efetuando disparos de arma de fogo.

