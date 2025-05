Rotam prende membros de facção criminosa e apreende adolescente com mais de 300 porções de drogas Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreenderam uma adolescente de 17 anos e prenderam uma mulher...

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreenderam uma adolescente de 17 anos e prenderam uma mulher e um homem, de 23 e 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (19.5), em Nova Mutum. Com os suspeitos, foram encontradas 326 porções de pasta base, cocaína e maconha. Durante o patrulhamento, a equipe policial recebeu a denúncia de um popular que informou sobre uma movimentação intensa em um apartamento no edifício onde mora, no bairro Lírio dos Campos. Os policiais entraram no local e encontraram a adolescente com uma quantidade de entorpecentes.

