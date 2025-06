Roteiro orienta implantação de projeto para gestão de resíduos O Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Histórico e Cultural, do Meio Ambiente Urbano e de Assuntos Fundiários (CAO Urbe) do Ministério...

O Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Histórico e Cultural, do Meio Ambiente Urbano e de Assuntos Fundiários (CAO Urbe) do Ministério Público de Mato Grosso divulgou, nesta quarta-feira (11), um roteiro para a implementação do projeto “Caminhos da Sustentabilidade – MT Sem Lixão”. Destinado aos promotores de Justiça que atuam na área ambiental, o documento apresenta diretrizes práticas para a condução de medidas judiciais e extrajudiciais, além de orientar a articulação com prefeituras e consórcios públicos. O material também oferece modelos de peças processuais e administrativas, facilitando a implementação de ações voltadas à erradicação dos lixões no estado.

