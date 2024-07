RS: governo oferece mais R$ 1 bilhão em crédito a micro empresários - Novas oportunidades para micro e pequenos empreendedores

As micro e pequenas empresas (MPEs) afetadas pelas fortes chuvas de abril e maio no Rio Grande do Sul, terão, a partir desta quarta-feira (10), mais R$ 1 bilhão disponível para contratação com subsídios e carência estendida.

