Rua 24 de Maio, conhecida como Rua da Feira, passa a ser mão única
Modificação do sentido já está devidamente sinalizada e começa a valer a valer a partir de amanhã, dia 4 A Prefeitura de Várzea Grande...
Modificação do sentido já está devidamente sinalizada e começa a valer a valer a partir de amanhã, dia 4 A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, informa que a Rua 24 de Maio, lateral da Feira Central, passa a ter sentido único – mão única – a partir de amanhã, dia 4.
Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
