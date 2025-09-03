Rua 24 de Maio, conhecida como Rua da Feira, passa a ser mão única Modificação do sentido já está devidamente sinalizada e começa a valer a valer a partir de amanhã, dia 4 A Prefeitura de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h38 ) twitter

Modificação do sentido já está devidamente sinalizada e começa a valer a valer a partir de amanhã, dia 4 A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, informa que a Rua 24 de Maio, lateral da Feira Central, passa a ter sentido único – mão única – a partir de amanhã, dia 4.

