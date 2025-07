Rua Afonso Amarílio receberá obras de contenção, calçada, ciclovia e ampliação da via A intervenção também contempla a ampliação da largura da via, o que vai melhorar o tráfego de veículos e aumentar a segurança viária... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A intervenção também contempla a ampliação da largura da via, o que vai melhorar o tráfego de veículos e aumentar a segurança viária. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, vai iniciar nos próximos dias as intervenções na rua Afonso Amarílio, no bairro Costa Verde. Essa via sofreu danos estruturais em decorrência das fortes chuvas e da erosão provocada pelo córrego existente nas proximidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as obras!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil de MT descarta mais de 1 tonelada de documentos sem validade

Polícia Civil e Politec lançam manual para padronizar perícias criminais em Mato Grosso

Polícia Civil prende homem por armazenar pornografia infantil em Nova Mutum